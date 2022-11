Belgisch toptalent Van Sinaey weet dat haar ooit keuze wacht tussen veld en weg: "Daar ben ik me van bewust"

Xaydee Van Sinaey is zowat het grootste Belgische talent bij de dames in het veld. Ook op de weg heeft ze best veel potentieel en dat zal haar in de toekomst voor een keuze stellen.

De 17-jarige Van Sinaey is Belgisch kampioene bij de junioren in het veldrijden en bewees met een bronzen medaille op het EK dat ze het potentieel heeft om zich ook met internationaal niveau te meten. Op de weg geldt ze evenzeer als een talent, met als bewijs hiervoor podiumplaatsen op het BK op de weg en in de tijdrit en een tweede plek in de Ronde van Vlaanderen voor junioren.

Interessant om bij haar te polsen welke discipline ze het meest in haar hart draagt. "Een voorkeur voor offroad? Ik heb niet echt een voorkeur. Ik weet ook wel dat ik op een bepaald moment een keuze ga moeten maken. Daar ben ik me bewust van."

ALLES OP ZIJN TIJD

Alles op zijn tijd, is voorlopig het motto. Kiezen tussen veld en weg is nog niet voor morgen. "Dat doe ik nu nog niet, want ik ben er echt nog niet uit wat ik het liefste zou doen. We zien wel welke kant het uit gaat." Sowieso is er binnenkort wel een verandering op til.

"In januari verander ik van team: ik ga van Acrog-Tormans naar Crelan-Fristads", verkondigt Van Sinaey. "Dat is wel een crossteam, dan gaat het vooral cross zijn. Ik wil ook nog wel aandacht geven aan het wegwielrennen en aan mijn tijdrit."