Herygers pleit voor geduld met jonge Belgische veldrijdsters: "Na Sanne Cant nooit echt supertalent uitgekomen"

De situatie van het Belgische vrouwenveldrijden is gekend. Paul Herygers ziet hoe er voor Sanne Cant niet meteen opvolging is.

Terwijl de Nederlandse dames domineren in het veld, is de spoeling langs Belgische zijde erg dun. "Hard roepen en tieren gaat geen oplossing bieden", haalt Herygers aan in de podcast De Tribune. "Wij moeten ons rustig houden, hopelijk stroomt er bij de jeugd iets door. Daar wordt aan gewerkt, maar je kunt zoveel werken als je wil, je moet talent hebben om mee te werken. Als je geen talent hebt, is dat heel moeilijk."

"Er zijn een paar jongeren, maar daar moeten we geduld mee hebben", oppert Herygers. Belgisch juniorenkampioene Xaydee Van Sinaey heeft wel potentieel, bewees ze op het EK in Namen. "Het bleek dat die geweldig kon klimmen. Dat zijn dingen waar we naar uitkijken en die we met beide handen zullen grijpen. Maar het is nog een lange weg."

VOORBEELD AAN DE TOP

Een echt voorbeeld aan de absolute top is er nu ook niet meer in ons land. "Dat hebben we gehad met onze Sanne Cant, die een keer of drie wereldkampioen werd. Dan zou je denken dat je een "babyboom" krijgt, van meisjes die allemaal gaan proberen te crossen. Dat is misschien wel gebeurd, maar dan er is nooit echt supertalent uitgekomen. Ik denk dat het daar toch mee begint."