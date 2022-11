"Jumbo's on a mission": Wout van Aert werkt eerst looptocht en nadien verkenning met de ploeg af in Vlaanderen

Wout van Aert blijft arbeid leveren, ook tussen twee seizoenen in. Met zijn ploeg Jumbo-Visma ging Van Aert de wegen van de Omloop Het Nieuwsblad verkennen.

Momenteel wacht het grote publiek vooral op zijn grote rentrée in het veldrijden, voorzien voor zondag 4 december in Antwerpen. Dat wil niet zeggen dat Van Aert niet met zijn gedachten bij het wegwielrennen is. Integendeel, zelfs in de winter is dat nooit ver weg.

Zijn Strava-account onthult dat Van Aert een ferme fietsrit gemaakt heeft met menig ploegmaat bij Jumbo-Visma. Als je weet dat ze onder meer Geraardsbergen en Oudenaarde hebben aangedaan, is het wel duidelijk dat ze zich bevonden hebben op het parcours van de Omloop. Deze eendagskoers werd dit jaar door Van Aert gewonnen.

EERST LOPEN, DAN FIETSEN

Het mag dus wel een heuse verkenning genoemd worden. Van Aert en zijn kompanen legden in 4 uur en 7 minuten een afstand van 135,43 kilometer af op de fiets, aan een gemiddelde snelheid van 32,8 kilometer per uur. Eerder viel al een individuele looptocht op te merken bij de Strava-activiteiten van Van Aert. De winnaar van de groene trui in de Tour ging deze ochtend 8,73 kilometer lopen.