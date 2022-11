Mathieu van der Poel kijkt er naar uit om in de sneeuw te crossen in Val di Sole: "Goede herinneringen"

Ook het veldritseizoen van Mathieu van der Poel kan nu beginnen. Een uitstapje naar Val di Sole hoort daar ook bij.

In een persbericht laat de organisatie van de veldrit, die op 17 december gepland staat, Van der Poel aan het woord. "Van zodra ik zag dat het in mijn kalender paste, heb ik niet geaarzeld om deze Wereldbekercross aan mijn programma toe te voegen.

Van der Poel kent het skigebied al vanuit een andere wielerdiscipline. "Ik heb goede herinneringen aan Val di Sole. Ik heb er een Wereldbeker in het mountainbiken gewonnen in 2019 en stond het jaar voordien al op het podium. Ik ben verheugd dat ik nu ook kan crossen in Val di Sole."

Zo'n ondergrond moet me wel liggen

In 2021 kregen de veldrijders daar een wit laken gepresenteerd. "Vorig jaar keek ik naar de cross op tv en ik vond het een schitterende omloop. Zo'n ondergrond moet me wel liggen, ook al is het lang geleden dat ik gecrosst heb op sneeuw. Ik kijk er echt naar uit."