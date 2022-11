Niels Albert doet oproep aan concurrenten van 'Grote Drie': "Vecht! Maak het Van der Poel, Van Aert en Pidcock lastig"

Pidcock crosst alweer en binnenkort ook Van Aert en Van der Poel. Dan is er weer een 'Grote Drie' in het veldrijden. Niels Albert roept de rest op om hen geen vrijgeleide naar overwinningen te geven.

Niels Albert blikt in Het Laatste Nieuws vooruit naar de nakende terugkeer van Van der Poel en Van Aert in de cross. "Toch maar even afwachten hoe goed ze zijn. Houdt die rug van Van der Poel het? Zijn alle vraagtekens in zijn hoofd verdwenen? Probleem is dat zowel hij als Van Aert het aan zijn status verplicht is om meteen top te zijn en te winnen. Dat is allesbehalve vanzelfsprekend."

Misschien liggen er dan toch mogelijkheden voor anderen. "Daarom, oproepje aan de verzamelde tegenstand: ga voorop in de strijd, vcecht! Zeker op de omlopen zijn die jullie op het lijf geschreven zijn. Werp niet bij voorbaat de handdoek en maak het Van der Poel, Van Aert en Pidcock lastig, jongens. En moeten jullie finaal dan toch het onderspit delven? Geen probleem. Iedereen zal er vrede mee hebben."

ILLUSIE

Albert denkt aan de zandcrossen die eraan komen waar een Sweeck in blakende vorm zijn kunnen moet laten zien en Michael Vanthourenhout heeft al laten zien dat Pidcock te verslaan is. "Laat ons tenminste heel even de illusie dat de 'Grote Drie' kwetsbaar zijn en links en rechts wat pijn kunnen worden gedaan."