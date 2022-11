Paul Herygers: "De grote drie zijn zo eergierig dat ze vanaf de eerste minuut mee willen doen"

De toppers van de weg komen stilaan terug naar het veld.

Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn al terug of komen binnen afziende tijd terug naar het veld. Tom Pidcock werd afgelopen zondag al tweede in Overijse na een mooi duel met Michael Vanthourenhout.

Ook Paul Herygers zag dat en denkt dat de comeback een week later van Mathieu van der Poel daar invloed op had. "Misschien heeft Mathieu gezien dat de Brit al die andere crossers meteen bij de nek neemt en denkt hij bij zichzelf dat het dan ook aan hem is", zegt hij in de podcast De Tribune.

"Hij gaat hongerig zijn. De grote drie zijn zo eergierig dat ze vanaf de eerste minuut mee willen doen. Ze zien op televisie al enkele weken renners openbloeien waarvan ze weten dat ze die aankunnen. Ik denk dat ze spartelen in hun zetel om te kunnen meedoen."

En toch is het WK in februari het enige doel, vooral voor Van der Poel en Van Aert. “Dat is het uur dat ze top moeten zijn.”