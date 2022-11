Lucinda Brand optimistisch over de toekomst: "Hoop om over enkele weken voordeel uit de trainingen te kunnen halen"

Lucinda Brand is nog altijd herstellende van haar handblessure. Ze is wel optimistisch over de toekomst.

Een dag voor de wereldbeker in Tabor viel Lucinda Brand bij de verkenning van het parcours. Ze liep daarbij een breukje in haar hand op en was daardoor enkele weken buiten strijd. Zo moest ze onder meer Tabor, Maasmechelen en het EK in Namen missen.

In de Beekse Bergen keerde Brand terug, maar ze kon nog geen enkele keer meedoen voor de overwinning. In de plaats daarvan moest ze telkens vechten voor een plaats in de top 5. "Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar als je helemaal geen rol van betekenis kunt spelen, voelt dat raar en lastig aan", aldus Brand bij Wielerflits.

Terwijl Brand niet aan wedstrijden kon deelnemen, ging ze wel gaan trainen: "Maar het was wel anders. Ik heb veel minder lang kunnen trainen. Ook heb ik veel binnen moeten trainen en kon ik geen enkele crosstraining afwerken. Dat is toch anders. Ik heb wel enkele goede trainingen kunnen doen. Hopelijk kan ik daar over enkele weken de vruchten van plukken."