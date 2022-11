Wout van Aert zag voorbereiding verstoord door ziekte: "Was er graag al komend weekend in Kortrijk bij geweest"

Op zondag 4 december duikt Wout van Aert opnieuw het veld in, en dat had eigenlijk al vroeger kunnen zijn.

De Belgische kampioen zit in de laatste rechte lijn richting zijn rentree in de cross. Dit weekend in Kortrijk en Hulst is Van Aert er nog niet bij, al had hij dat wel zelf graag gewild.

"Door ziekte en een langere inactiviteit sta ik iets minder ver dan ik zou willen.", zegt hij bij Sporza. Van Aert dacht dat zijn verkoudheid niet erg was en begon weer met trainen, maar daardoor maakte hij zijn verkoudheid alleen maar erger.

"Ik heb uiteindelijk antibiotica moeten nemen. Daardoor ben ik met een lager niveau aan mijn voorbereiding begonnen. Eigenlijk was ik er graag al komend weekend in Kortrijk bij geweest. Maar ik denk dat ik daar conditioneel nog niet klaar voor ben.

WK in Hoogerheide

Vorig seizoen won Van Aert meteen zeven keer op een rij, dat zal dit jaar niet gebeuren denkt hij. Zijn eerste twee crossen in Antwerpen en Dublin, gebruikt hij om er terug in te komen om er in de kerstperiode helemaal te staan na een stage.

In Hoogerheide wil Van Aert voor zijn vijfde wereldtitel gaan, zijn laatste in 2018 pakte hij ook in Nederland, in Valkenburg. "Het WK is wel de enige wedstrijd waar ik echt naar piek."