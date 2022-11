Daar is de X²O-trofee terug: hoe zagen de klassementen na de Koppenberg er alweer uit?

Zaterdag gaat de Urban Cross in Kortrijk door. Dat is de 2e manche in de X²O-trofee. De 1e manche was op 1 november op de Koppenberg en die ligt al even achter ons. Daarom nog eens een opfrissing van de klassementen.

De Koppenbergcross was een spannende wedstrijd bij de mannen. Pas op de laatste keer de Koppenberg kon Lars van der Haar het laken naar zich toetrekken. Hij won met 5 seconden voorsprong op Eli Iserbyt, maar door de bonificaties na de 1e ronde stonden beide renners met dezelfde tijd. Omdat van der Haar een zege meer telt, is hij de leider in het klassement. 1. Lars van der Haar: 1u3'20" 2. Eli Iserbyt: +0" 3. Michael Vanthourenhout: +21" 4. Jens Adams: +44" 5. Pim Ronhaar: +1'11" Bij de mannen is er nog heel veel mogelijk in de X²O-trofee, maar bij de vrouwen lijkt dat veel minder het geval. Fem van Empel demonstreerde op de Koppenberg en dankzij de bonificaties verzamelde ze al een grote bonus. Er werd meteen met de minuten gegoocheld en enkel Denise Betsema en Shirin van Anrooij lijken van Empel nog te kunnen bedreigen. Maar het is na 1 cross nog te vroeg om al conclusies te trekken. 1. Fem van Empel: 45'04" 2. Denise Betsema: +57" 3. Shirin van Anrooij: +1'24" 4. Clara Honsinger: +2'19" 5. Marie Schreiber: +2'59"