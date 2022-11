De dag van de wereldkampioenen: Tom Pidcock laat na gemiste start regenboogtrui nog blinken in Kortrijk met solo

Het zijn de wereldkampioenen die het voor het zeggen hebben in Kortrijk. Tom Pidcock miste zijn start, maar reed alsnog solo naar winst. Eerder had bij de vrouwen met Marianne Vos al de wereldkampioene gewonnen.

Een overwinning van Pidcock leek aanvankelijk niet vanzelfsprekend, want de Brit moest na een gemiste start terrein goedmaken. Daar begon de Ineos-man dan ook volop aan en zo kon hij al snel zijn wagonnetje aanhaken bij Iserbyt, Van der Haar, Nys en Vanthourenhout.

Pidcock had de smaak nu wel te pakken en ging er stevig tegenaan. Vanthourenhout stribbelde nog heel even tegen, maar daarna was de vogel gaan vliegen. In de volgende fase van de wedstrijd was Van der Haar de man die lang het meeste weerwerk kon bieden.

STRIJD VAN DER HAAR - ISERBYT VOOR PLEK 2

Zijn voorsprong van iets minder dan tien seconden bleef grotendeels status quo, ook al gaf Van der Haar nog niet af. Al moest de Nederlander zich ook bezighouden met de strijd om de tweede plaats, want Iserbyt kwam opnieuw aansluiten.

Op twee ronden van het einde ging na een sterke passage over de brug de bonus van Pidcock voor het eerst boven de tien seconden. In de slotronde naderden de twee achtervolgers nog, maar de wereldkampioen stelde zijn zege wel veilig. Van der Haar versloeg Iserbyt in de sprint om de tweede plaats.