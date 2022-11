Pidcock kijkt na zege meteen vooruit: "We mogen in Hulst zeker een goeie Mathieu van der Poel verwachten"

Na de zege in Kortrijk lonkt al een volgende clash voor Tom Pidcock. In Hulst zal Mathieu van der Poel immers present tekenen.

In Kortrijk was het een andere Nederlander waar Tom Pidcock rekening moest mee houden. "Het ging gewoon supersnel. Ik had een kloofje, maar kon dat niet uitbreiden. Lars van der Haar zat steevast op 7-8 seconden. Het was een harde koers. Ik heb geprobeerd om gefocust te blijven en een goed tempo te rijden."

Van der Haar en Iserbyt weerden zich zo goed ze konden. "Ik wist dat de twee achtervolgers aan het klassement gingen denken wanneer ze bijeen kwamen. Wanneer dat gebeurde, kreeg ik een groter gat. Kurt Bogaerts zegt mij altijd de tijdsverschillen. Aan de meet zie je die ook en in de bochten zie je hoe ver ze achter je zitten. Vreemd dat ik geen grotere kloof bij mekaar kon rijden."

IN BETERE VORM DAN VORIG JAAR

Al is het op het einde toch enkel de zege die telt. "Ik was in de week wat vermoeid, maar mooi dat ik mij vandaag toch goed voelde." Net als in 2021 wint Pidcock in zijn derde cross. "Dit jaar verkeer ik wel in betere vorm dan vorig jaar. Dat heb ik vorig weekend ook al getoond. Dat ik in Overijse tweede eindig, toont hoe goed Michael Vanthourenhout is op die parcoursen."

Zich amuseren is voor de Brit het voornaamste dit veldritseizoen. "Elke dag dat ik kan koersen in deze trui is een mooie ervaring. De fans in België steunen mij goed, ik probeer dan ook wat Vlaams te leren. Ik ga nog genieten deze winter."

VERWACHTINGEN VAN DER POEL

Of dat zondag in Hulst ook zal kunnen, is nog maar de vraag. Met Van der Poel krijgt Pidcock er dan een ferme tegenstander bij. "We mogen zeker een goeie Mathieu van der Poel verwachten. Ik weet niet precies waar hij staat, maar hij zal wel goed zijn. Minder dan dat moeten we niet verwachten."