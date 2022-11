Van der Poel kijkt zelf ook meteen uit naar duel met Van Aert: "Een taaie tegenstander, een nieuwe waardemeter"

Na zijn flashinterview praatte Van der Poel nog verder met de pers in Hulst. De naam Wout van Aert viel daarbij dan ook wel een keertje.

De terugkeer in het veld van Mathieu van der Poel was een eerste stap richting het bijeen krijgen van alle kleppers. Nu dient Wout van Aert er nog bij te komen. Dat staat komende zondag in Antwerpen te gebeuren. Van Aert heeft echter aangegeven nog niet zo ver te staan als hij zelf had gewild.

Daar ging Van der Poel op in tijdens zijn babbel met de media na zijn zege in Hulst. Onder meer Het Nieuwsblad bericht hierover. "Een Wout van Aert aan 90 procent is ook al een taaie tegenstander waar je de handen mee vol hebt. De komst van Wout is een nieuwe waardemeter", klinkt het bij Van der Poel.

MOOIE DUELS

De hereniging van de eeuwige rivalen leverde andere jaren ook een felle strijd op en dat zal nu wellicht niet anders zijn. "Ik hoop om weer mooie duels met hem uit te vechten."