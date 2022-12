Laurens Sweeck is aan zijn beste seizoen bezig

Laurens Sweeck is goed bezig dit crossseizoen. Getuige zijn 4 zeges die hij al telt.

Niels Albert vertelde het al aan Het Laatste Nieuws: "Hij rijdt sterk. Dit heb ik in geen jaren van hem gezien." Dat klopt ook. Laurens Sweeck is cijfermatig zelfs aan zijn beste seizoen bezig.

Zo eindigde hij in elke cross waarin hij deelnam al in de top 4. Ook won hij al 4 keer. Zo won hij de wereldbekermanches in Maasmechelen en in de Beekse Bergen. Ook was hij de sterkste in Niel en Merksplas. Die regelmaat en zeges zorgden voor een goede uitgangspositie binnen de klassementen.

Die regelmaat was er in het verleden ook al, maar af en toe zat er, al dan niet door pech, een opgave of een verre plaats tussen. Vorig seizoen had hij rond deze tijd al enkele verre top 10-plaatsen en zou er begin december een 19e plaats in Boom volgen. Ook had hij vorig seizoen op de Koppenberg opgegeven.

Dat staat in schril contrast met dit seizoen. Hij is niet weg te denken uit de top 4 en in voorbeschouwingen wordt hij bestempeld als de man in vorm.

Ook is de kwaliteit van zijn overwinningen vooruitgegaan. Zijn zege in Maasmechelen was zijn 1e zege in de wereldbeker. Bij de volgende manche won hij meteen zijn 2e. Op basis van zijn resultaten van dit jaar is het duidelijk dat hij aan zijn beste seizoen bezig is.