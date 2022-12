Tom Devriendt, vierde in Parijs-Roubaix, over overstap naar Q36.5: "Heb het gevoel dat ze in mij geloven"

Tom Devriendt (31) maakt na acht jaar bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren de overstap naar Q36.5 Pro Cycling. De ploeg verrijst uit het vroegere Qhubeka, dat nog altijd verbonden is aan de ploeg.

Devriendt verbaasde dit voorjaar met zijn vierde plaats in Parijs-Roubaix, terwijl zijn beste notering tot nu toe een 37ste plaats was. De Belg gaat dus nu weer voor een pro continentale ploeg rijden, de status die Intermarché-Wanty-Gobert had tot het in 2021 World Tour werd.

Op sociale media stelde het team elke renner apart voor, Devriendt is nu als laatste aan beurt. "Ik ben erg blij met de stemming binnen het team. Ik heb het gevoel dat ze in mij geloven en dat dit voor mij een game changer zal zijn. Ik kijk er naar uit om de kansen die komen te grijpen."

And finally- welcome to @Q36_5ProCycling, @TomDevriendt! 🇧🇪



"I'm very happy with the spirit of the team. I feel that they believe in me and that this will be game changer for me. I'm looking forward to taking the opportunities that will come."#RacingTheFuture pic.twitter.com/Okb6a0rZpY