'Nederlandse U17-kampioene vanaf januari bij Deschacht Hens Maes'

De Nederlandse Mae Cabaca (15) rijdt dit seizoen dominant bij de nieuwelingen. Van haar veertien crossen won ze er dertien.

Onder meer op het Wereldbeker-parcours in Hulst en de Beekse Bergen was de Nederlandse telkens de sterkste.

Cabaca rijdt op dit moment voor Proximus - Alphamotorhomes - Doltcini CT, maar zou in januari de overstap maken naar een andere Belgische ploeg, Deschacht Hens Maes, dat meldt Cyclocross Social.

