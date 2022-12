Na zege van Van der Poel in 2019 is dorp uit Noord-Brabant kandidaat voor NK 2025, ook steun voor cross in Essen

Dit jaar gaat Mathieu van der Poel het NK veldrijden niet rijden. Voor dat van 2025 zal hij misschien wel verleid kunnen worden, als dat doorgaat in Huijbergen.

Het dorp uit de provincie Noord-Brabant is alvast kandidaat om in 2025 opnieuw het NK veldrijden te organiseren. In 2019 vond het nationale kampioenschap al eens plaats in Huijbergen. Dat resulteerde toen in overwinningen voor Mathieu van der Poel en Lucinda Brand.

Bij Internetbode.nl komt PR&communciatie verantwoordelijke Jeroen Van Wezel aan het woord. "Wij hebben Ad van Grootel kenbaar gemaakt dat wij graag het NK veldrijden 2025 weer naar Huijbergen willen halen. Het NK veldrijden zou dan voor de 6de maal in Huijbergen worden georganiseerd en met de organisatie van het EK veldrijden in 2006 en 2015 hebben wij reeds veel ervaring opgedaan."

VRIJWILLIGERS HELPEN IN ESSEN

Van Grootel is een belangrijk lid van de Offroad commissie van de KNWU. Overigens gaat het Wielercomité Huijbergen ook de cross van het nabij gelegen Essen, dat wel aan de Belgische kant van de grens ligt, ondersteunen door een veertigtal vrijwilligers af te vaardigen.