Van Empel niet verrast dat Pieterse denkt aan WK bij elite: "Voor ons is waarde van beloftenkampioenschap niets meer"

Fem van Empel en Puck Pieterse zijn de twee groeibriljanten in het damesveldrijden. Het WK bij de elite zou hen allebei wel eens aan de start kunnen krijgen.

Van Empel is sowieso van plan om op het WK veldrijden bij de elite mee te doen. Ook Puck Pieterse gaf onlangs te kennen dat ze dat overweegt. "Volgens mij komt die keuze niet uit het niets. We trainen wel eens met mekaar en hebben het daar al wel eens met mekaar over gehad", zegt de veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal over die eventuele beslissing van haar leeftijdsgenote.

ZWART GAT

Voor Van Empel spreekt het voor zich om ook in de kampioenschappen de beloftencategorie achter zich te laten. "Waarom zou je nog bij de beloften rijden? Voor ons is de waarde van het beloftenkampioenschap eigenlijk niets meer. Nadat ik in Oostende wereldkampioene werd, viel ik best wel een beetje in het zwarte gat. Omdat ik helemaal nooit die regenboogtrui heb kunnen tonen."

Dat neemt toch een stuk de glans weg, ook al ben je dan een jaar lang wereldkampioene bij de U23. "Je rijdt gewoon in de kleuren van je team, zonder dat je de waardering krijgt van wereldkampioene te zijn. Waarom zou je het niet proberen bij de elite?"