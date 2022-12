🎥 Wout Van Aert test bochtencomplex razendsnel uit

Op zaterdag is er een cross in Helchteren. Wout Van Aert testte het parcours al eens uit.

Op zaterdag 10 december is er de Trofee Maarten Wynants. Dat is een cross voor miniemen en aspiranten. De cross in Helchteren pakt dit jaar met de camielcarrousel uit.

Op Instagram was te zien dat Wout Van Aert het parcours in Helchteren eens ging testen. Hij scheurde door de camielcarrousel alsof het niets was.