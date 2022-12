Gerben Kuypers profiteert optimaal van afwezigheden en wint in Essen

Gerben Kuypers heeft de Ethias Exact Cross gewonnen in Essen.

Gerben wie? horen we u denken tot hier en dat is ook niet zo onlogisch. Geen Van der Poel, geen Van Aert, geen Pidcock, geen Iserbyt, geen Vanthourenhout, geen Sweeck... Alle wereldtoppers bereiden zich voor op de Wereldbekermanche in Dublin van zondag en konden dus een dag eerder onmogelijk in Essen aan de start staan. Dat gaf dus de kans aan de iets mindere goden om het zegegebaar te maken.

Vooral de jongelingen toonden zich. Kuypers (22) ging het duel aan met Emiel Verstrynge (20), later kwam ook de meer ervaren Jens Adams opgerukt. Door een lekke band van Verstrynge kwam Kuypers alleen vooraan te zitten.

Kuypers zag Adams nog dichtbij komen maar het vet was in de slotronden van de soep bij de uitdager. Zo pakt Kuypers een mooie overwinning in eigen land nadat hij in Frankrijk al 5 van de 6 manches had gewonnen in de Coupe de France. Emiel Verstrynge eindigde als derde.