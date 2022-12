Omstandigheden en favorietenrol zaten tegen voor Jens Adams: "Niet makkelijk om die rol waar te maken"

Terwijl Jens Adams gewend is om in de luwte te crossen, kreeg hij plots de favorietenrol in zijn nek geduwd in de Exact Cross in Essen.

Niet zo evident om daarmee om te gaan en al zeker niet als de omstandigheden niet ideaal zijn. "Ik had een heel slechte nacht. Ik sliep zowat 2 uur en dat is net iets te weinig. Ik stond niet fris aan de start en dat voel je de hele wedstrijd", zei Adams volgens Sporza achteraf. "Ik voelde me niet zo heel goed. Op een gegeven moment kwam ik ten val en stootte ik mijn hoofd. Ik moest even van die valpartij bekomen." KUYPERS VERDIENDE WINNAAR De man van Hollebeekhoeve reed zo al snel een halve minuut achter leider Kuypers. "Dat bleek te veel van het goede te zijn. Ik probeerde nog naar Gerben Kuypers te rijden, maar dat lukte niet. Kuypers is de verdiende winnaar." Voor Jens Adams werd het dus een tweede plaats in Essen. "Ik kreeg de stempel kandidaat-winnaar op mij, maar het is niet makkelijk om die rol waar te maken."