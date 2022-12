Winnaar Milaan-Sanremo wil nog meer: "Wout van Aert is fenomenaal, hij is in iedere wedstrijd moeilijk te verslaan"

Als je Milaan-Sanremo kan winnen, zoals Wout van Aert in het verleden ook al deed, is dat al bijzonder mooi. Eens je die binnen hebt, wil je natuurlijk meer.

Dat laat ook Matej Mohorič, dit jaar winnaar van Milaan-Sanremo, verstaan in een gesprek met Siol.net. "Ik wil niet dat mijn zege van vorig seizoen in Milaan-Sanremo mijn enige Monument blijft. Ik wil zeker Parijs-Roubaix winnen, ik denk dat ik de vaardigheden heb om dat te doen. Ik wil ook ooit wereldkampioen worden, ik denk dat ik daar volgend jaar al de kans toe krijg om dat te doen. En ik wil weer winnen in de Tour."

Een ferme verlanglijst en bij al die afspraken zou Mohorič ene Wout van Aert wel eens tegen kunnen komen. "Wout van Aert is fenomenaal, hij is in elke wedstrijd moeilijk te verslaan. En er zijn nog andere kapers op de kust, zoals Tom Pidcock."

STERKE SLOVENEN

Ten slotte ziet Mohorič ook in zijn eigen land potentiële belagers voor zijn grootste doelstellingen. "Alle Slovenen rijden ook goed, we jagen mekaar op om steeds beter te worden."