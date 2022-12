'Lucinda Brand neemt beslissing over veldritten in Diegem en Loenhout'

De ene veldrit volgt na de andere: Diegem en Loenhout zijn de eerstvolgende afspraken. Lucinda Brand krijgen we daar mogelijk niet te zien.

De Nederlandse van Baloise Trek Lions was al een groot deel van dit seizoen op de sukkel, maar reed sinds haar terugkeer in december wel naar drie podiumplaatsen op rij dus. Bemoedigende tekenen dus, al is het nu ook opletten voor de opeenstapeling van wedstrijden.

MET AMBITIE NAAR BAAL

Elke veldrijder en veldrijdster moet voor een bepaalde cross wel passen en Brand heeft hierin blijkbaar ook een keuze gemaakt. "Diegem en Loenhout laat ik links liggen", zou ze verteld hebben aan Veldritkrant. "Op nieuwjaarsdag verschijn ik terug aan de start in Baal. Met de nodige ambitie."

Nochtans was Lucinda Brand wel aangekondigd op de deelnemerslijst van de Superprestigemanche in Diegem. Afwachten of we haar vanavond alsnog zien opduiken of ze enige rust inpast. In Loenhout staat Brand met zekerheid niet aan de start.