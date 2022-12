Bondscoach keek met grote ogen naar spektakel van de 'Grote 3' in Diegem: "Mooiste veldrit die ik ooit gezien heb"

De bondscoach haalt de loftrompet boven voor de 'Grote 3' in het veldrijden en het spektakel dat ze in Diegem gebracht hebben.

"Het was de mooiste veldrit die ik ooit gezien heb", stelt Sven Vanthourenhout onomwonden bij Sporza. "Het niveau lag op alle vlakken waanzinnig hoog. Dit heb ik nog nooit gezien." Met Van Aert als winnaar, een dag nadat hij ook al de cross van Heusden-Zolder op zijn naam had geschreven.

Bij eeuwige concurrent Mathieu van der Poel lijkt het momenteel toch iets minder te zijn. "Als Van der Poel de voorbije jaren met deze benen rondgereden zou hebben, had hij gewoon gewonnen. Het vormpeil van de drie is zodanig aan elkaar gewaagd dat enkel details het verschil nog kunnen maken."

ONGEËVENAARD NIVEAU

Ook is Vanthourenhout er geen voorstander van om de prestaties van de 'Grote 3' te vergelijken met die van de crossers die al sinds het begin van het seizoen meedoen en nu op het tweede plan verzeild geraken. "Pidcock, Van Aert en Van der Poel koersen met een totaal andere focus. Die gaan zes tot acht weken vollenbak in het veld. Een ideale opstap naar het voorjaar op de weg. Dit niveau is gewoon ongeëvenaard in het veldritwereldje."