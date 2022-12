'Annemarie Worst heeft weer last van blessure en mist crossen in Loenhout en Baal'

De Nederlandse moet weer enkele crossen missen.

Annemarie Worst was tijdens het EK in Namen op 5 november gevallen en zich daarbij bezeerd aan haar knie. Vorige week vrijdag, op 23 december, maakte Worst haar comeback in Mol.

Daar eindigde Worst meteen derde. Daarna reed ze ook in Gavere (7e), Heusden-Zolder (7e) en Diegem (9e). Maar door die vele crossen op korte tijd zou ze nu toch weer last hebben aan haar knie.

Worst zou afhaken voor de cross in Loenhout op vrijdagnamiddag en ook in Baal op nieuwjaarsdag zou de Nederlandse er niet bij zijn, dat meldt Wielerflits. Hoeveel last Worst heeft en of ze nog meer crossen zou schrappen, is nog niet duidelijk.