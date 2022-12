Shirin van Anrooij en Puck Pieterse maken eindejaarsplannen bekend: "Niet naar Baal, dus opblijven tot 12 uur"

Eindejaarsplannen kunnen variëren, ook in het crosswereldje. Shirin van Anrooij en Puck Pieterse vroegen we hoe zij het gaan invullen.

Van Anrooij wilde wel kwijt wat zij gaat doen vanavond. "Lekker oudjaar vieren, gewoon met de familie." Over het sportieve hoeft de renster van Baloise Trek Lions zich geen zorgen meer te maken. Ze hoeft pas opnieuw in actie te komen op 5 januari. "Ik ga heel even iets minder crossen rijden. Heel even geen cross meer tot en met Koksijde. Dat gaat ook wel even heel fijn zijn, want het is toch wel heel druk."

NIET UIT DE BOL

Inderdaad, het is de laatste week van het jaar rijden van cross naar cross geweest en in 2023 zal het ook wel weer druk worden. Misschien een kans voor de winnares van de cross in Loenhout om op oudjaar uit de bol te gaan, nu haar eerstvolgende wedstrijd pas binnen enkele dagen is? "Nou, dat ga ik nu ook weer niet doen, maar ik ga in ieder geval wel opblijven tot Nieuwjaar."

Een gelijkaardig idee heeft Puck Pieterse, die haar eigen jaar ook in stijl afsloot door in Diegem te winnen. "Ik ga Nieuwjaar bij vrienden vieren. Ik ga niet naar Baal, hé. Dus ik kan wel opblijven tot 12 uur", deelt Pieterse haar vooruitzichten.

LIJN DOORTREKKEN IN 2023

We vroegen de veldrijdster van Alpecin-Deceuninck ook wat ze verwacht van 2023. "Ik heb mezelf weer verbaasd het afgelopen jaar. Ik ben niet van het podium af geweest. Die lijn wil ik natuurlijk proberen door te trekken en dan kijken wat voor moois er nog meer van kan komen."