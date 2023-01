Hoognodige rustpauze voor Laurens Sweeck vastgesteld: "Het was vijf voor twaalf"

In de X2O-cross in Baal geen spoor van Laurens Sweeck. Een rustpauze voor hem is hoognodig, zo stelt Paul Herygers vast.

Het was aangekondigd dat Sweeck er ook in Baal bij zou zijn, maar de veldrijder van Crelan-Fristads moest verstek geven door ziekte. Analist Paul Herygers laat bij Sporza optekenen dat het wel eens goed zou zijn voor Sweeck om er nu even tussenuit te zijn, om zich zo weer op te laden voor de kampioenschappen.

"Het was eigenlijk vijf voor 12 voor Sweeck", zo haalt Herygers aan. Hij was dé man in de openingsfase van het seizoen, maar in Diegem toonde zijn 11e plek het verval aan." Sweeck is daardoor ook uit de top drie getuimeld in het klassement van de Superprestige. In de Wereldbeker staat hij wel nog aan de leiding.

NOODSTOP

"De rustpauze komt alvast op het juiste moment", denkt Herygers. "Hij heeft volgens mij de noodstop voor zichzelf ingedrukt. Dit zou hem naar hogere sferen kunnen brengen."