🎥 Mathieu van der Poel wint in Herentals, Puck Pieterse demonstreert en de strijd voor het klassement in de X²O-trofee

De cross in Herentals zit erop. Het leverde opnieuw spectaculaire beelden op.

Opnieuw viel er heel wat te beleven tijdens de cross in Herentals. Puck Pieterse maakte er een ware demonstratie van, terwijl Denise Betsema een echte baaldag beleefde. Lucinda Brand profiteerde dan weer van de pech van Betsema en pakte de leiding in de X²O-trofee over.

Pieterse heeft haar eerste overwinning van 2023 beet. Ze domineerde in Herentals de vierde manche van de Soudal Ladies Trophy van start tot finish. Brand en Worst vervolledigen het podium. Pechvogel Betsema is na een lekke band haar leidersplaats kwijt aan Brand. pic.twitter.com/ngnbl7JSfZ — X²O Badkamers Trofee (@X2OTrofee) January 3, 2023

Ook bij de mannen werd er volop strijd geleverd. Er was de sterke opening van Jens Adams, gevolgd door het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. Achter hen streden Lars van der Haar en Eli Iserbyt voor de 3e podiumplek.