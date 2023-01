Mathieu van der Poel profiteert van lekke band van Wout Van Aert in de slotronde en wint in Herentals

Mathieu van der Poel heeft in Herentals gewonnen. Wout Van Aert reed lek in de slotronde en werd 2e.

In Herentals was iedereen goed weg en Jens Adams voerde op de 1e keer de Skiberg de forcing. Enkel Wout Van Aert en Mathieu van der Poel konden volgen. Achter hen ontstond een achtervolgend trio met Eli Iserbyt, Pim Ronhaar en Lars van der Haar.

Adams reed goed mee met de 2 tenoren, maar in de 3e ronde werd hij er op de Skiberg erafgelopen. Ook brak zijn zadel af. Daardoor viel hij terug. Ondertussen had van der Haar de rol bij Iserbyt en Ronhaar moeten lossen. Hij herpakte zich en nam bij zijn terugkeer Quinten Hermans mee.

Van Aert en van der Poel reden afwisselend op kop. In de achtergrond viel Adams. Daardoor verloor hij de voeling met Iserbyt, van der Haar, Ronhaar en Hermans. Iserbyt legde in de achtervolging het tempo op. Enkel van der Haar bleef in zijn buurt rijden.

Het was wachten tot de slotronde. Het was sprinten naar de Skiberg. Van Aert pakte de kop, maar van der Poel bleef volgen. Aan de 2e materiaalpost ging van der Poel erover en Van Aert reed lek. Zo snelde van der Poel naar de zege. Iserbyt won de sprint voor de 3e plaats voor van der Haar.