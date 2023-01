Ook enkele 'wegrenners' staan aan de start in Herentals

In Herentals zijn er enkele wegrenners die een uitstapje naar de cross maken. Op die manier willen ze zich verder op het nieuwe wegseizoen voorbereiden.

Aan de start in Herentals staat wereldkampioen gravelracen Gianni Vermeersch. Het is zijn 5e cross deze winter. Hij raakte nog niet verder dan een plaats in de top 20.

Ook Tim Merlier staat aan de start. Merlier rijdt zijn 3e veldrit van het seizoen. Het is geleden van de cross in Gavere dat hij nog eens aan de start stond.

Ten slotte is er ook Florian Vermeersch. Het is zijn 3e veldrit deze winter en de laatste keer werd hij gedubbeld.