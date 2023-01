Viktor Vandenberghe soleert naar eerste overwinning van het jaar bij junioren, vooral spanning in de strijd om plek 2

Heel erg lang moest Viktor Vandenberghe niet wachten op de eerste overwinning dit jaar. Bij de junioren stond er geen maat op hem in Herentals.

Na de dames junioren mochten ook de heren junioren hun talent in de verf zetten. Viktor Vandenberghe, die in Baal de zege aan Seppe Van Den Boer moest laten, kende een sterke dag. Vandenberghe gunde de tegenstand geen kans in deze juniorencross.

DUEL NUYENS-VIJFVINKEL

Wel veel spanning was er in de strijd om de tweede plaats. Die draaide uit op een duel tussen Wies Nuyens en Mika Vijfvinkel. In deze tweestrijd tussen twee jongens uit de Lage Landen haalde de Belg Nuyens het. Aan het eind van de cross zaten er zes seconden tussen Nuyens en Vijfvinkel.

Dat was allemaal wel op ruime achterstand van Viktor Vandenberghe, die zijn dichtste belager nog 43 seconden achter zich liet.