🎥 Renner steelt in Koksijde de show met perfecte koprol in het zand

Het waren niet alleen Wout Van Aert en Shirin van Anrooij die de show in Koksijde verzorgden. Tijdens de cross bij de mannen moest een renner uit de achtergrond niet onderdoen.

Ver in de achtergrond achter de toppers rijdt niet iedereen even vlot door het zand. Zo ook Ben Frederick. In de afdaling van de 1e passage door de Herygers-duin bleef hij vastzitten in het zand. De Amerikaan ging overkop, maar loste het goed op door een koprol in het zand te maken. Na de koprol landde hij met beide voeten op de grond en groette hij het publiek. Een applaus was meer dan op zijn plaats.