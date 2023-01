Probleem tijdens de cross voor vrouwen in Koksijde: gedubbelde rensters hinderen de tenoren vooraan: "Ze moeten die sneller uit de wedstrijd nemen"

De cross bij de vrouwen in Koksijde heeft voor opschudding gezorgd. Gedubbelde rensters hinderden de kop van de cross.

Het was een opvallendt tijdens de voorlaatste ronde. Shirin van Anrooij kwam een aantal gedubbelde rensters tegen. Daardoor moest ze sneller afstappen en de zandstroken sneller al lopend nemen. Ook kon Fem van Empel daardoor dichterbij komen.

Daarna kwam ook nummer 3 Lucinda Brand gedubbelde rensters tegen. Ze moest sneller afstappen en toen ze weer op de fiets wou springen bleef ze haperen. In een 2e poging zette Brand zichtbaar gefrustreerd haar weg verder.

80%-REGEL

Ook de Sporza-commentatoren hadden het in de smiezen: "Door de grotere deelnemerslijsten worden de verschillen groter. Moet dat dan geen 70%-regel in plaats van 80%-regel worden?" De huidige regel luidt dat een renner of renster aan het einde van een ronde bij een achterstand van 80% van de rondetijd automatisch uit de wedstrijd genomen wordt.

Sven Nys, teambaas van Lucinda Brand bij Baloise Trek Lions, was duidelijk in zijn mening daarover. "Ze moeten sneller uit de wedstrijd genomen worden", klonk het tijdens de live-uitzending.