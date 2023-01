Quinten Hermans past doelbewust voor BK en WK veldrijden: "Plaats in de top vijf allerminst een zekerheid"

Hermans houdt het na dit weekend voor bekeken in het veld.

Quinten Hermans rijdt dit veldritseizoen nog twee keer in het veld, zaterdag in Gullegem en zondag in Zonhoven. Daarna houdt hij het na veertien crossen voor bekeken.

Een week voor het BK dus, waar er door het niet starten van Wout van Aert toch een kans ligt op de titel. Het BK van volgende week zondag valt wel tijdens een ploegstage en daar geeft Hermans momenteel de voorkeur aan.

Hermans beseft ook dat een medaille of een top vijf moeilijk wordt op dit moment, hij eindigde de voorbije crossen telkens zevende of achtste. "Ik vind dat andere jongens meer klaar zijn om een hoofdrol te spelen op de kampioenschappen dan ik. Zo is een plaats in de top vijf allerminst een zekerheid", zegt hij bij Het Nieuwsblad. En daarom past hij dus na zondag.