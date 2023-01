Sterke Van Aert op zijn wenken bediend met nummer van Bruce Springsteen: "Wie weet sta ik bij show eens frontrow"

Wout van Aert krijgt alles gedaan. Of toch veel. Een nummer van Bruce Springsteen laten spelen bij een overwinning? Check. Opdracht volbracht in Koksijde.

Zoals steeds waren de weersomstandigheden weer van belang. "De regen tijdens de wedstrijd had veel meer invloed dan dat buitje tijdens de middag. Na dat buitje was het nog wel grotendeels berijdbaar gebleven. Na twee ronden geraakte je niet meer vooruit omdat je achteraan begon te patineren. Dan had ik wel even een fietswissel nodig."

Na die fietswissel was Van Aert ontketend. "Ik was op gebeten om vandaag te winnen en ik ben blij dat dat gelukt is. In de afgelopen jaren heb ik Koksijde moeten overslaan. Ik was blij om te zien dat de cross was opgeschoven in de kalender, zodat ik hier opnieuw aan de start kon staan."

INITIATIEF NEMEN

En als Van Aert deelneemt, is het uiteraard om te winnen. Was het een geplande versnelling waarmee hij het verschil maakte? "Het is in de cross altijd moeilijk om te demarreren, maar ik wilde wel zo veel mogelijk initiatief nemen. Na een goede zandpassage kon je wel een kloof slaan als je geen fout maakte. In de tweede helft van de cross kon ik snel een grote voorsprong behalen, dat was wel mooi."

"Mijn conditie is ook echt goed. Het is al een aantal jaar geleden dat ik zo kon wedijveren met Mathieu van der Poel", kan Van Aert bijzonder tevreden zijn over de balans na een drukke kerstperiode. Het is meer dan wedijveren: enkel door pech lijkt de Belgische kampioen momenteel te kloppen.

VERHAAL VAN DE SPRINGSTEEN-SONG

Bij zijn aankomst werd hij op zijn wenken bediend. "In Herentals kwam ik iemand van de muziekinstallatie tegen en die vroeg mij wat hij moest spelen bij mijn aankomst als ik volgende keer zou winnen. Ik zei hem om een nummer van Bruce Springsteen te spelen. Een maat van mij is enorme fan van Bruce Springsteen. Of ik eens frontrow ga staan bij een show van Bruce Springsteen? Wie weet, maar het is er nog niet van gekomen."