Nederlandse Molengraaf blijft ongeslagen bij dames junioren, Fleur Moors zakt in slotronde - wellicht door pech - weg

De Nederlandse Lauren Molengraaf imponeerde al bij de elite. Het verwondert niet dat ze bij de junioren dan van overwinning naar overwinning rijdt.

In de laatste cross van vorig jaar maakte de 17-jarige renster al indruk door bij de elite in Loenhout knap vierde te eindigen. Alle wedstrijden van haar eigen leeftijdscategorie wist ze dit seizoen al te winnen. Een scenario dat zich herhaalde in Zonhoven.

Molengraaf stak er werkelijk met kop en schouders bovenuit en smeerde de andere junioren anderhalve minuut en meer aan de broek. Fleur Moors was samen met de Française Célia Gery en de Canadese zusjes Isabella en Ava Holmgren in de running voor het podium.

DE SCHEPPER EERSTE BELGISCHE

Tot Fleurs in de slotronde enkele plaatsen achteruit geslagen werd, met ook enig tijdsverlies erbij. Kan bijna niet anders dan dat dit door één of andere vorm van pech kwam. Fleurs moest het aan de aankomst stellen met de zevende plek en werd zo tweede Belgische, na Lore De Schepper. Zij was als zesde geëindigd. Gery pakte de tweede plaats voor Isabella Holmgren. Die twee zetten Ava Holmgren nog op duidelijke afstand.