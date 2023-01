Niels Albert over incident Vanthourenhout-Sweeck op het BK: "Sweeck zei dat hij moedwillig werd gehinderd. Ik geloof het niet"

Het incident in de materiaalpost op het BK blijft nazinderen.

Laurens Sweeck haakte op het BK op een cruciaal moment in de fiets van Michael Vanthourenhout tijdens het wisselen en viel op een gaatje dat hij uiteindelijk nooit meer dicht kreeg. Maandag in Otegem kreeg het verhaal nog een vervolg, Sweeck 'duwde' Vanthourenhout de materiaalpost in waardoor die verplicht moest wisselen. Vanthourenhout riep Sweeck nog "sukkelaar" toe.

Niels Albert denkt niet dat het incident op het BK expres was. "Sweeck zei dat hij moedwillig werd gehinderd. Ik geloof het niet. Zelfs al gaf Vanthourenhout zijn fiets misschien een beetje nonchalanter af dan hij had gekund. Zodat Sweeck haperde", zegt hij in HLN.

Vanthourenhout is Belgisch kampioen, Sweeck moest tevreden zijn met plek twee. Voor Albert mag de zaak nu wel gesloten worden. "Ik heb niets tegen een incidentje op zijn tijd. Er zijn jaren geweest dat de crossers elkaars rug hadden gewassen, zo blij waren ze dat de ander won. Zo moet het ook niet. Maar nu is het wel genoeg geweest, denk ik."