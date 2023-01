Shirin van Anrooij beslist pas paar twee weken voor WK Hoogerheide in welke categorie ze start

De Nederlandse heeft nog altijd niet gekozen.

Shirin van Anrooij (20) is samen met haar landgenotes Fem van Empel en Puck Pieterse bij de beste veldrijdsters dit seizoen. Maar de Nederlandse weet nog altijd niet in welke categorie ze zal rijden op het WK in Hoogerheide.

Daarom sloeg Van Anrooij ook het Nederlands kampioenschap over, omdat ze anders al moest kiezen. De beslissing ging normaal na Zonhoven vallen op 8 januari, maar dat is niet geval. "Die beslissing gaat vallen na Benidorm, dat is de afspraak. Ik heb het met haar overlegd en ze twijfelt enorm", zegt Nederlands bondscoach De Knegt tegen Wielerflits.

Nederland kan op het WK wellicht met negen rensters rijders. De zeven zekere plaatsen en dan nog extra plaatsen met wereldkampioene Vos en Europese kampioene Van Empel. De keuze van Van Anrooij kan gevolgen hebben voor andere rensters, bijvoorbeeld voor Van der Heijden of Bakker.