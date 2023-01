Sven Vanthourenhout wil dat conflict tussen Vanthourenhout en Sweeck voor WK is opgelost: "Ik laat dit niet zomaar passeren"

De bondscoach wil het conflict uitklaren om op het WK alles in functie van een vierde wereldtitel voor Wout van Aert te kunnen zetten.

Het conflict tussen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck begon op het BK, en die volgens Sweeck bepalend was voor de titel. In Otegem was er een opnieuw een incident in de materiaalpost en maandagavond gooide Jurgen Mettepenningen nog wat olie op het vuur met een tweet.

Zaken die bondscoach Sven Vanthourenhout kan missen als kiespijn, drie weken voor het WK. "Ik laat dit niet zomaar passeren. Iedereen die me kent, weet dat wanneer we op donderdag in het WK-hotel arriveren, ik geen spanningen en bedenkelijke gezichten wil", zegt hij bij HLN.

In functie van Wout van Aert

Vanthourenhout wil in gesprek gaan met de twee en luisteren naar hun versie van het verhaal. "Dan is de kous ook af. Ik verwacht niet dat ze dikke vrienden worden." Dat er geen conflicten mogen zijn binnen de ploeg heeft ook met een hoger doel te maken.

"Ook Wout van Aert schuift straks mee aan de tafel. Die zit in de focus om wereldkampioen te worden. Die kan haantjesgedrag aan tafel missen als kiespijn", is de bondscoach duidelijk.