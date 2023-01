Parcours EK 2023 in Drenthe voorgesteld: de VAM-berg is de scherprechter

Het parcours voor het EK 2023 in Drenthe is voorgesteld. Daar zoeken we de opvolger voor Fabio Jakobsen en Lorena Wiebes. Het EK gaat van 20 tot en met 24 september door.

De mannen zullen in Assen vertrekken. Na een aanlooproute van 110 km door de provincie Drenthe gaat het richting de VAM-berg. Daar zal het peloton 6 ronden op en rond de vuilnisbeltheuvel rijden. De finish ligt op de VAM-berg. Op 24 september kennen we een opvolger voor Fabio Jakobsen. Ook de vrouwen zullen op de VAM-berg toekomen. Zij moeten het plaastelijke rondje 5 keer rijden. Hun aanloop is een stuk korter en start in Meppel. De vrouwen rijden op 23 september hun EK. Lorena Wiebes is de titelverdedigster. Mogelijk komt er nog een 2e klim bij. De organisatie probeert ook het Dak van Drenthe, een vuilnisbeltheuvel naast de VAM-berg, in het parcours op te nemen, maar alles moet nog in gereedheid worden gebracht. De tijdritten zullen in en rond Emmen plaatsvinden. Het gaat om vlakke wegen. Op 20 september zijn de individuele tijdritten. Op 21 september is er de mixed relay.