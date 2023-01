Denise Betsema rijdt van start tot finish aan de leiding en wint met meer dan een minuut voorsprong in Zonnebeke

Denise Betsema heeft voor de tweede keer dit seizoen gewonnen.

In Zonnebeke stonden door de Wereldbeker van zondag in het Spaanse Benidorm weinig toppers aan de start. Enkel Denise Betsema en Marion Norbert-Riberolle stonden als bekendste namen aan de start.

Betsema liet er geen gras over groeien en ging er snel vandoor in Zonnebeke. Halfweg had Betsema al een voorsprong van meer dan een halve minuut op Norbert-Riberolle. Die voorsprong bouwde ze ook stelselmatig uit

Na zes rondes kwam Betsema dan met een riante voorsprong over de streep. Norbert-Riberolle werd tweede op 1’15”. De Amerikaanse Austin Killips werd derde op 2’43”, de Belgische Jana Dobbelaere vierde op 2’54”. De 18-jarige Nederlandse Leonie Bentveld eindigde op plek vijf op 3’44”.

Het is voor Denise Betsema, die zondag niet rijdt in Benidorm, nog maar haar tweede overwinning van het seizoen. Eind oktober won ze ook in de Superprestige in Ruddervoorde.