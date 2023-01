Tim Merlier na eerste Belgische zege in het veld als prof: "Gehoopt om hier te winnen, maar technisch was het zeker niet goed genoeg"

Tim Merlier was zaterdag de beste in Zonnebeke.

Veel afwezigen zaterdag in Zonnebeke door de Wereldbeker in Benidorm zondag. Het zorgde voor een spannende cross waar Tim Merlier uiteindelijk als winnaar uitkwam. Voor Merlier nog maar zijn derde overwinning als prof in het veld en ook zijn eerste in België.

"Ik had op zich wel gehoopt om hier te winnen, maar technisch was het zeker niet goed genoeg. Gelukkig kon ik mijn kracht hier kwijt. In één ronde ging alles perfect en dan kon ik een mooi gaatje slaan", zei Merlier achteraf bij VTM.



"Ik had al eens geprobeerd om weg te komen, maar er was altijd wel iets. Ik heb dan geprobeerd om me zo rustig mogelijk te houden en wat te kijken naar de goede lijnen van de rest. Dit geeft wel vertrouwen, alleen mocht mijn techniek wel wat beter zijn" zei Merlier nog.

"Als ik nu had verloren, had ik niet in zak in as gezeten. Maar conditioneel moet je wel in orde zijn om in de cross mee te strijden voor de overwinning. Ook als het deelnemersveld minder is, zoals hier. Dus het geeft wel vertrouwen voor het wegseizoen", besloot de Belgische kampioen op de weg.