Yordi Corsus spoelt opgave op BK veldrijden door met zege in Benidorm voor twee andere Belgen

In Benidorm is de eerste cross afgewerkt.

De junioren mannen hebben als eerste hun cross in het Spaanse Benidorm afgewerkt. Na een spannende strijd heeft Yordi Corsus (17) het zegegebaar kunnen maken.

Vorige week op het BK in Lokeren moest Corsus nog in tranen opgeven. Hij kreeg krampen in zijn kuit en moest er in de derde ronde de brui aan geven. In Benidorm knoopte hij dus weer aan met een zege, zijn elfde van het seizoen al.

In Benidorm won Corsus voor twee andere Belgen. Seppe Van Den Boer (17) werd tweede en Viktor Vandenberghe (17), die in Lokeren nog Belgisch kampioen werd, was derde. De Amerikaan Andrew August (17) werd vierde, de Nederlander Remijn Senna (17) vijfde.