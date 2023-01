Michael Vanthourenhout weer op het podium in Hamme na afzegging door ziekte in Benidorm: "Niet verwacht"

Michael Vanthourenhout moest vorige week afzeggen in Benidorm en naar zijn niveau was het dus raden.

Michael Vanthourenhout moest in Benidorm nog afzeggen met koorts en zag daar ook van af: "Ik ben serieus ziek geweest", zei Vanthourenhout in het flashinterview na de cross in Hamme waar hij derde werd.

En daar was Vanthourenhout toch wat verrast door. "Deze derde plaats had ik niet verwacht. Ik dacht dat ik na een goed eerste deel van de cross een terugval zou krijgen, maar dat is wonderwel niet gebeurd."

Vanthourenhout zal zich nu voorbereiden op het WK in Hoogerheide, waar in normale omstandigheden de derde plaats het hoogst haalbare zal zijn. "Op het WK moeten we eerste proberen om Wout van Aert in een gunstige positie te brengen en daarna zal het voor iedereen een beetje zijn eigen wedstrijd worden", sloot Vanthourenhout af.