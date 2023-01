Wout van Aert voelt zich klaar voor WK veldrijden: "Nog een zware training, wat rust en mezelf oppeppen"

Wout van Aert heeft zijn laatste cross voor het WK gewonnen.

De Flandriencross in Hamme was voor Van Aert de laatste test voor het WK. Van Aert volgde het voorbeeld van zijn ploeggenote Fem van Empel bij de vrouwen en ging er snel vandoor.

"Op een gegeven moment had ik een gaatje op de verharde weg. Toen keken ze even naar elkaar. Voor mij het signaal om niet meer te blijven wachten", zei Van Aert in het flashinterview. Toch maakte dat zijn wedstrijd niet makkelijker. "Ik voelde vooral zware benen. Ik moest mijn kopje erbij houden en de moeilijke stroken aftellen."

Laatste rechte lijn richting WK

Toch blikt de Belgische favoriet voor het WK met een goed gevoel terug op de cross in Hamme. "Mijn vorm was erg goed vandaag. Het was een goede test." Het echte examen volgt volgende week in Hoogerheide, hoe gaat hij zich daarop voorbereiden?

"Ik zou graag morgen (zondag) nog een mooie training aan vandaag koppelen zodat ik er een mooie tweedaagse van kan maken. Ik heb me de reis naar Besançon bewust bespaard en hoop daar mijn voordeel uit te halen. Daarna is het wat rusten en oppeppen richting volgende week."