Frans WorldTour-team zegt niet nee tegen Julian Alaphilippe in 2025: "Erg geïnteresseerd in hem"

Hoelang blijft Julian Alaphilippe nog bij de ploeg van Patrick Lefevere?

Julian Alaphilippe en Patrick Lefevere lagen tijdens de winterpauze een paar keer met elkaar in de clinch. De voormalige wereldkampioen ligt nog tot eind 2024 onder contract bij Soudal-QuickStep.

Onder meer Arkéa-Samsic toont interesse moest de samenwerking tussen Lefevere en Alaphillipe voor het einde van dat contract eindigen of op het moment dat zijn contract afloopt.

Arkéa Samsic-baas Emmanuel Hubert sprak zijn lof uit over de Fransman. "Of ik me voor Julian zou melden als hij vrij zou zijn? Waarom niet, maar hij staat op dit moment onder contract tot en met 2024. Ik ben erg geïnteresseerd in hem", zegt hij bij Bistrot Vélo.

"Hij is een jongen die heel vriendelijk is en ik zie hem als een zeer innemende persoonlijkheid. Hij is nog altijd een tweevoudig wereldkampioen en heeft meerdere malen de gele trui gedragen, wat hij telkens doet op een gedenkwaardige manier", gaat de Fransman verder.