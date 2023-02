'UCI voert gesprekken over aparte competitie voor transgenders in het wielrennen'

Transgenders in de sport: het is een thema dat ook het wielrennen en de UCI inmiddels bereikt heeft. Mede door de sterke prestaties van transgender Austin Killips in het veldrijden.

De Amerikaanse transgender werd in januari 5de in Otegem en 3de in Zonnebeke bij de dames. Is haar concurrentie eerlijk ten opzichte van andere deelneemsters? "Hormonale behandelingen of geslachtsoperaties hebben geen invloed op genetisch materiaal. Dat transgenders op volwassen leeftijd bevoordeeld zijn tegenover vrouwen die voordien geen man waren, staat buiten kijf", aldus bondsdokter Vandermieren in HLN.

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om transgenders in een aparte competitie te laten uitkomen. Blijkt dat de UCI daar wel degelijk over aan het nadenken is. "Voorlopig is dat nog geen optie, maar er zijn wel gesprekken over gaande", zegt Xavier Bigart, medisch directeur bij de UCI.

"Je wil transgenders een kans geven om aan competitiewielrennen te doen, maar je wil ook andere renners een eerlijke kans geven", haalt Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling, aan. "In het zwemmen bestaat zo'n aparte categorie voor transgenders al. Of dat dé oplossing is, zal de komende jaren moeten blijken."