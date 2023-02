Adrie van der Poel hield geen rekening met zoon Mathieu voor WK-parcours: "Bouw parcours zodat het spannend en leuk is"

Adrie van der Poel is parcoursbouwer van het WK in Hoogerheide.

Er is de laatste dagen al veel geschreven en gesproken over de balken in Hoogerheide. Ze liggen onder meer op een andere plaats, dichter bij de finish, en kunnen zo in het voordeel zijn van Mathieu van der Poel.

Vader Adrie van der Poel weerlegt dat hij rekening hield met zijn zoon voor de plaats van de balken. "Ik bouw een parcours met de middelen die ik heb en ik kijk niet naar renners. Ik bouw zoals ik denk dat het moet, dat het spannend en leuk is. Ik loop nooit met de gedachte rond dat het voor X of Y is", zegt hij bij Sporza.

Balkjes zullen niet bepalend zijn

Hij denkt ook niet dat de balkjes een verschil zullen maken. "Het is nadien nog lastig tot aan de finish. Als je bij de balken zeker wil zijn, moet je tien seconden hebben. Met een voorsprong van twee seconden zal je niet winnen", zegt Van der Poel nog.

Wie ziet Van der Poel winnen bij de mannen? "Misschien is Wout van Aert ietsje meer favoriet, 51-49. Al is Mathieu stukken beter dan in die periode met zijn rug. Ik houd het op 50-50", besluit hij.