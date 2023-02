Gerben Kuypers beleeft droom met WK-selectie als amateur: "Ga zondag wel zenuwachtig zijn"

Kuypers doet zondag mee met de elite op het WK in Hoogerheide.

Gerben Kuypers stond vorig jaar in Fayetteville nog aan de start van het WK bij de beloften en werd toen negende. Een profcontract versieren lukte echter niet en hij ging aan de slag als amateur en ging werken in een fabriek.

Maar dit seizoen toonde Kuypers meerdere keren zijn kwaliteiten. Eerst in Frankrijk waar hij vijf van de zes manches won en daarna in België. Hij won de cross in Essen, werd Belgisch kampioen bij de elite zonder contract en vijfde bij in de algemene uitslag van het BK.

Dromen van top tien op WK

Het leverde Kuypers na lang wachten eindelijk een profcontract op, hij wordt vanaf maart prof bij Intermarché-Circus-Wanty. En hij mag naar het WK bij de profs in Hoogerheide, met Wout van Aert als kopman.

"Ongelofelijk. Ik keek altijd op naar Wout van Aert en straks staan we gewoon samen aan de start van het WK. Ik top tien en hij winnen, dat zou perfect zijn. Ik ga zondag wel zenuwachtig zijn", zegt Kuypers bij HLN.