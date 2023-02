Van Aert dichtte kloof met Van der Poel bij beloften en verloor niet graag: "Maar uit die frustraties haalde hij motivatie"

Op het WK veldrijden volgt weer een nieuw duel tussen Van Aert en Van der Poel.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel, hun historie gaat al terug tot bij de nieuwelingen en trok zich later ook door naar de weg. Maar in de jeugd had Van Aert nog zijn fysiek tegen.

Van Aert was klein en tenger en probeerde net als iedereen de kloof te dichten met Mathieu van der Poel, die toen al een minuut wegreed van de concurrentie. Bij de junioren zette Van Aert een stap, maar toch won Van der Poel 16 van de 17 wedstrijden waar hij samen met Van Aert aan de start stond.

Verliezen motiveerde Van Aert

In 2014, bij de beloften, dicht Van Aert de kloof helemaal en klopte hij Van der Poel op het WK in Hoogerheide. Sindsdien is de rivaliteit ontstaan en duwden Van der Poel en Van Aert elkaar naar een hoger niveau. En als het niet lukte, wou Van Aert nog beter doen.

"Verliezen tegen Mathieu frustreerde Wout. Maar uit die frustraties haalde hij motivatie. Wout wou Mathieu de week erna weer kloppen en dat lukte ook vaak. Koppig zijn en nooit opgeven: dat is Wouts grootste talent", zegt Daan Soete, een jeugdvriend van Wout van Aert, bij Sporza.