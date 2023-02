Heeft Wout van Aert een "huizenhoog probleem" tegen Mathieu van der Poel? "Stap met dat besef maar het voorjaar in"

Van Aert moest in de sprint zijn meerdere erkennen tegen Van der Poel.

Wout van Aert moest in Hoogerheide alweer tevreden zijn met zilver, al voor de vierde keer op een WK veldrijden. Opnieuw tegen zijn grote rivaal Van der Poel. Nys en Groenendaal maakten al de vergelijking met de sprint in de Ronde van Vlaanderen in 2020.

Michel Wuyts zag Van Aert ook dezelfde fout maken zoals in de Ronde door te lang te wachten en het initiatief aan Van der Poel te laten. "Op dit WK cross bleek Van Aert niets van die Oudenaardse les onthouden te hebben. Tempo eruit, initiatief aan Van der Poel en pfwiet weg was die, ongrijpbaar", zegt hij bij HLN.

"Daar was dat harde besef: in een sprint man tegen man heb ik tegen mijn grootste concurrent op alle fronten een huizenhoog probleem. Stap met dat besef maar het voorjaar in. Maar goed dat Van Aert een stenen kop heeft. Hij zal hem nodig hebben", zegt Wuyts nog.